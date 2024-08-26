На Запоріжжі аферист обманом позичав у військових гроші нібито на лікування

Слідчі поліції завершили досудове розслідування

Поблизу медзакладів та вокзалів 46-річний запоріжанин знайомився із військовослужбовцями. Чоловік розповідав вигадані щемливі історії про тяжку хворобу доньки та нестачу коштів. Таким чином з небайдужих він зібрав близько 90 000 гривень. За скоєне йому загрожує до трьох років ув’язнення.

У травні цього року до поліції звернулись троє військових, які заявили про шахрайські дії малознайомого чоловіка. Відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі внесли до ЄРДР та розпочали досудове розслідування.

Під час досудового розслідування працівники Пологівського районного відділу поліції встановили, що раніше судимий за майновий злочин 46-річний містянин знов вирішив збагатитися за чужий рахунок. У період з квітня до травня поблизу лікувальних закладів та вокзалів фігурант знайомився з військовослужбовцями. Він розповідав про тяжку хворобу доньки, якої насправді не мав, та просив у борг кошти на її лікування. Довірливі чоловіки перераховували гроші на його банківський рахунок. Таким чином аферист ошукав трьох бійців ЗСУ на загальну суму майже 90 000 гривень, які витратив на власні потреби.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Пологівської окружної прокуратури зібрали докази протиправної діяльності запоріжанина та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування правоохоронці завершили та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду. Найсуворіша санкція інкримінованої статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Запорізької області