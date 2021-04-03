На Запоріжжі чоловік підпалив магазин та будинок, а потім стріляв у його мешканців

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Працівники поліції встановили, що близько 5 години ранку невідомий чоловік за допомогою нафтопродуктів у пляшці, здійснив підпал одного з магазинів села Новоданилівка Пологівського району. Вогнем було пошкоджено частину будівлі та завдано матеріальної шкоди її власнику.

Пізніше, о 7:50 зловмисник, перебуваючи у сусідньому селі Мала Токмачка, аналогічним способом здійснив підпал одного з приватних будинків.

Фото: dpchas.com.ua

Його перелякані мешканці вибігли на подвір’я. Між пенсіонерами та фігурантом злочину виник словесний конфлікт, в ході якого останній зробив декілька пострілів з мисливської рушниці в бік своїх опонентів.

Потерпілих – 82-річного чоловіка та 57-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями медики швидкої допомоги госпіталізували до лікарні.

Особу зловмисника встановили, ним виявився 52-річний мешканець с. Новоданилівка.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. // Вартові еспресо

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