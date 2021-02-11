На Запоріжжі чоловіка підозрюють у замаху на вбивство депутата

За процесуального керівництва Бердянської місцевої прокуратури мешканцю Приморського району повідомлено про підозру за фактом замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, у липні 2020 року у господарській будівлі на території польового стану одного з селищ Приморського району підозрюваний встановив вибуховий пристрій. Унаслідок його спрацювання від руйнівної дії численні осколкові поранення отримав місцевий мешканець — депутат Приморської районної ради, директор сільськогосподарського підприємства. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі та професійним діям лікарів потерпілий залишився живим, хоча і зазнав каліцтва.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції №2 Бердянського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури