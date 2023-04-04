На Запоріжжі чоловіка судитимуть за катування 8-річного сина

Ювенальні прокурори Запорізької окружної прокуратури Запорізької області скерували до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом катування дитини (ч. 1 ст. 127 КК України).

Розслідуванням встановлено, що нетверезий мешканець селища Балабине влаштував черговий сімейний конфлікт, під час якого побив свого 8-річного сина. Чоловік наніс не менше 20 ударів руками в різні частини тіла дитини на очах у всієї родини – вагітної дружини та 6-річної доньки. Внаслідок такого прояву домашнього насильства хлопчик опинився в лікарні з тілесними ушкодженнями голови й тулуба.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура