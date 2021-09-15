На Запоріжжі чоловіка засуджено за вбивство та пограбування пенсіонерки

За публічного обвинувачення прокурорів Мелітопольської окружної прокуратури вироком суду визнано винним 31-річного мешканця смт Веселого Запорізької області у вчиненні умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів та розбою, поєднаного із проникненням у житло (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.



Прокурорами у суді доведено, що у червні 2018 року обвинувачений з метою заволодіння заощадженнями 80-річної жінки на території її домоволодіння умисно наніс їй колюче – ріжучим предметом множинні удари в область шиї, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпіла померла на місці події. Після цього, проник до будинку пенсіонерки, та викрав із шафи грошові кошти у сумі 50 тис. грн.

Запорізька обласна прокуратура