На Запоріжжі чоловіка затримали за скоєння замаху на умисне вбивство

Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спричинив вогнепальні поранення своєму опоненту під час сварки. Потерпілий знаходиться в лікарні в тяжкому стані. Наразі порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

30 жовтня близько 18 години до відділення поліції № 2 (місто Дніпрорудне) Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків по вулиці Героїв Праці невідомий здійснив кілька пострілів, поранивши молодого чоловіка.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції, працівники сектору кримінальної поліції, експерти-криміналісти.

Вжитими заходами розшуку правоохоронці встановили, що 30 жовтня близько 17:40 біля однієї з квартир в місті Дніпрорудному під час виниклої сварки чоловік 1968 року народження здійснив чотири постріли в область черевної порожнини своєму опоненту, 1983 року народження.

Знаряддя злочину, пістолет марки «ПМ», вилучено. Зловмисника затримано на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За попередньою версією слідства, сварка між чоловіками сталася на ґрунті ревнощів. До того ж, за даними медичного освідування, зловмисник перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Того ж вечора, за ухвалою районного суду, в помешканні затриманого співробітники поліції провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили

25 набоїв калібру 12 мм, 41 набій калібру 7,62 мм, 9 гумових набоїв калібру 9 мм.

Крім того встановлено, що вилучений пістолет марки «ПМ», з якого були спричинені вогнепальні поранення, перебуває у розшуку як втрачений.

Наразі порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області