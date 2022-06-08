На Запоріжжі депутату сільради повідомлено про підозру в співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури депутату Великобілозерської сільської ради Василівського району повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Велика Білозерка народний обранець добровільно погодився на пропозицію представників збройних формувань країни-агресора надавати допомогу у веденні ними бойових дій проти ЗСУ.

Підозрюваний за рахунок ресурсів керованого ним місцевого сільгосппідприємства допоміг окупантам продуктами харчування, передав у користування власний автомобіль та забезпечив ворожу техніку паливно-мастильними матеріалами. Також він надав переносні дерев’яні споруди, якими російські військові укріпили контрольно-пропускний пункт для подальшого використання його у бойових діях проти ЗСУ.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура