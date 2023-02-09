На Запоріжжі держзрадник передавав спецслужбам РФ інформацію про військовослужбовців ЗСУ

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури мешканцю смт. Кам’янка повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, громадянин України, залишившись на тимчасово окупованій території Пологівського району, прийняв пропозицію співробітника ФСБ РФ та добровільну надав згоду в проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань російського куратора чоловік збирав інформацію про місцевих мешканців, які проходять військову службу в ЗСУ, а також про місця проживання і діяльність проукраїнськи налаштованих громадян. Інформатор передавав розвідувальні дані співробітнику спецслужби РФ через «Telegram». Крім того, для пропаганди образу «русского мира» в месенджері розміщував відеозаписи допитів військовослужбовців ЗСУ та закликав підтримувати військових країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура