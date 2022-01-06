На Запоріжжі до 7 років ув’язнення засуджено агента терористів «ДНР», який хотів підпалити храм УПЦ

За матеріалами Служби безпеки України до семи років позбавлення волі засуджено громадянина України, який у 2019 році намагався підпалити храм УПЦ на Запоріжжі. Зловмисник діяв за завданням і чіткою координацією «спецслужб» так званої «ДНР». Його метою була дестабілізація ситуації у регіоні на релігійній основі.

У ході слідства встановлено, що бойовики терористичної організації «ДНР» напередодні надання Томосу Православній церкві України намагалися спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті.

За наявними даними, псевдоспецслужба терористів підшукала мешканця Запоріжжя, який за 30 тис. грн погодився вчинити злочин – організувати підпал храму Апостола Івана Богослова, що належить УПЦ.

Однією з ключових вимог було розповсюдження у ЗМІ відео пожежі, яка б мала трактуватися як напад на місцеву церковну громаду УПЦ мирян новоствореної Православної церкви України.

Організатор злочину та його спільники були затримані співробітниками СБУ «на гарячому» під час спроби підпалу храму.

Суд визнав винним організатора підпалу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 7 років позбавлення волі.

Вирок суду набув законної сили.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

СБУ