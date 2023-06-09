На Запоріжжі довічне ув’язнення отримав чоловік, який жорстоко вбив літнє подружжя

За принципової позиції прокурорів обласної прокуратури Запорізьким апеляційним судом ухвалено обвинувальний вирок, яким 48-річному місцевому мешканцю призначено найсуворіше покарання за вчинення умисного вбивства двох пенсіонерів.

Установлено, що в серпні 2021 року між чоловіком та батьками його колишньої співмешканки виник конфлікт у під’їзді будинку за місцем проживання потерпілих. Під час з’ясування стосунків обвинувачений спричинив ножові порання 69-річному чоловіку, від яких він помер на місці. Його 70-річна дружина намагалася врятуватись, але нападник увірвався до квартири, де на кухні наніс щонайменше 17 ножових ударів у різні ділянки тіла жінки. Травми виявилися несумісними з життям.

Вироком суду першої інстанції його визнано винним в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з особливою жорстокістю (п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України) та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор не погодився з рішенням суду щодо призначеного покарання, про що подав апеляційну скаргу.

При апеляційному розгляді суд врахував доводи прокуратури, скасував вирок районного суду та ухвалив новий, за яким призначив обвинуваченому покарання у виді довічного позбавлення волі.

Запорізька обласна прокуратура