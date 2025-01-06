На Запоріжжі двох чоловіків затримано за вбивство людини та погрози поліцейським гранатою

У прифронтовій Комишувасі після розпиття алкоголю місцевий житель завдав смертельних ножових поранень товаришу. Свідок цієї події погрожував гранатою правоохоронцям. Наразі обох узяли під варту, тривають слідчі дії.

4 січня після півночі до відділення № 2 (Вільнянське) Запорізького райуправління поліції зателефонувала жителька Комишувахи, яка повідомила про гучний конфлікт та бійку поблизу її домоволодіння.

На місці події працівники сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу виявили скривавленого чоловіка та одразу ж викликали швидку допомогу. Медики намагались стабілізувати стан пораненого, однак він помер.

Попередньо поліцейські встановили, що в одному з будинків троє громадян вживали алкоголь. Між двома сталася сварка, яку вони продовжили на вулиці. Один з учасників конфлікту заподіяв товаришу кілька ножових поранень. Після цього викинув знаряддя злочину та намагався сховатися від правоохоронців. У результаті оперативних заходів його затримали.

Для огляду місця події був залучений кінологічний розрахунок обласного главку поліції. Однак господар будинку, який став свідком злочину, став заважати проведенню слідчих дій, погрожуючи гранатою. На місце викликали вибухотехників та бійців спецпідрозділу КОРД, які затримали чоловіка та вилучили боєприпас.

За фактом заподіяння смерті людині слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Дії другого затриманого кваліфікували за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Обом фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області