На Запоріжжі двом чоловікам повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

У Василівському та Мелітопольському районах співробітники кримінальної поліції викрили зловмисників, які за аналогічних обставин, під час розпиття спиртних напоїв, нанесли тілесні ушкодження своїм знайомим. Наразі вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

10 січня о 14:35 до Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від мешканки села Приморське. Жінка пояснила, що посеред вулиці виявила чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що потерпілий чоловік 1989 року народження розпивав спиртні напої в компанії знайомих. В ході раптово виниклої сварки один з гостей руками і ногами спричинив йому тілесні ушкодження та втік з місця події.

Співробітники кримінальної поліції розшукали зловмисника і доставили до районного управління поліції. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження.

11 січня о 19:30 до відділення поліції № 3 Василівського районного управління надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізовано чоловіка 1971 року народження з ножовими пораненнями.

Слідчо-оперативною групою спільно з працівниками кримінальної поліції встановлено, що потерпілий знаходився в гостях у мешканця села Плодородне Мелітопольського району. В ході розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка і власник оселі ударив свого приятеля ножем в область черевної порожнини. Оперативники затримали чоловіка 1971 року народження, за місцем його мешкання.

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру за ознаками ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області