На Запоріжжі голова сільради розтратила майже ₴400 тис. на будівництві огорожі сміттєзвалища

Прокурорами Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільрад Запорізького району у розтраті чужого майна, вчиненому у великих розмірах, та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, між сільрадою та товариством укладено договір про виконання робіт із будівництва огорожі сміттєзвалища на території відповідної ОТГ. Очільниця органу самоврядування підписала підроблений акт щодо завершення робіт, розуміючи, що згідно з договірними умовами вони фактично не виконані. Це стало підставою для незаконного перерахування майже 400 тис грн з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на рахунок підрядної організації.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура