На Запоріжжі грабіжники вбили господаря будинку та кинули тіло у вигрібну яму

Поліція у Запорізькій області встановила обставини вбивства. Двоє чоловіків позбавили життя свого знайомого та пограбували його будинок

Про це 26 січня йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Місцевий мешканець зник 20 січня. Нападники здійснили постріл з пристрою, схожого на зброю у свого 52-річного знайомого. Він отримав смертельні поранення. Труп порушники віднесли до будинку потерпілого та кинули у вигрібну яму.

Згодом вони заволоділи грошовими коштами та іншим цінним майном. З місця злочину банда поїхала на автомобілі “Фольксваген”, який належав померлому.

Оперативники встановили, хто саме скоїв жахливий злочин. Порушники 1981 та 1992 років народження зізналися у вбивстві та пограбуванні. Вони вказали місце, де приховали труп своєї жертви.

Наразі, слідчим за процесуального керівництва окружної прокуратури, чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за п.6, п.12 ч. 2 ст. 115, а саме умисного вбивства з корисливих мотивів групою осіб, та за ч. 3 ст. 289 («Незаконне заволодіння транспортним засобом») Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України.

Обом зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває. // Діло