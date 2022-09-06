На Запоріжжі група «чорних ріелторів» займалася шахрайством з об’єктами нерухомості місцевих мешканців

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито організовану злочинну групу, яка вчиняла шахрайські дії з нерухомістю запоріжан.



За даними слідства, три запоріжани, двоє з яких колишні працівники агентств із нерухомості, об’єднались у злочинне угрупування та розробили злочинну схему незаконного заволодіння квартирами місцевих мешканців. Спочатку вони підшукували на території Запоріжжя об’єкти нерухомості, власники яких померли, зловживають спиртними напоями або тривалий час були відсутні. Потім з використанням підроблених правовстановлюючих документів переоформляли їх квартири на одного з членів угрупування та продавали добросовісним набувачам. У такий спосіб їм вдалось заволодіти нерухомим майном 4-х потерпілих.



Наразі всім 3-м учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру. Їм інкримінують заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене у великих розмірах, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Відділу поліції № 2 та Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура