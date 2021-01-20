На Запоріжжі кримінальному «авторитетові» повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу у виправній колонії

Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

55-річний підозрюваний, перебуваючи у Вільнянській установі виконання покарань, здобув авторитет серед засуджених непокорою встановленим правилам поведінки в установі та запровадженням своїх.

Користуючись довірою та маючи вплив як на засуджених, так і на кримінальних осіб, що перебувають на волі, спонукав їх на вчинення злочинів. Частину коштів, отриманих від злочинної діяльності, віддавали у так званий «общак», за який відповідав підозрюваний. Крім того, підозрюваний мав певний статус, тому до нього за порадами зверталися кримінальні особи для вирішення конфліктних ситуацій.

13 листопада минулого року на Рівненщині поліцейські затримали 55-річного «авторитета». Чоловік знаходився у розшуку за скоєння тяжкого злочину, разом зі своїм спільником викрали та закатували чоловіка до смерті на території Запорізької області. Тоді йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України.

У ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури зібрали матеріали, які підтверджують причетність 55-річного кримінального «авторитета» і до встановлення та поширення злочинного впливу як на території виправної установи, так і поза її межами.

У вівторок, 19 січня, йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

За скоєння цього кримінального правопорушення підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України