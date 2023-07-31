На Запоріжжі кримінальному «авторитету» повідомили про підозру у вимаганні грошей та поширенні злочинного впливу

Зловмисник організував у виправному закладі розповсюдження наркотиків та заборонених побутових приладів серед ув’язнених. Також, користуючись власним злочинним впливом, зловмисник вимагав з них неіснуючі борги та гроші для «общака». За протиправну діяльність жителю Запоріжжя загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У липні 2022 року слідчими обласного управління поліції за оперативною інформацією працівників управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що 35-річний чоловік у 2021 році на підставі ухвали суду був заарештований за скоєння тяжкого злочину та поміщений до установи відбування покарань. Перебуваючи в ізоляторі, чоловік отримав так званий статус «смотрящего», залучився впливом серед арештантів та осіб, що вже звільнилися з місць позбавлення волі. Він організував надходження до установи заборонених побутових предметів, наркотичних засобів, психотропних речовин та подальший їх збут, а також вимагав неіснуючі борги з осіб, які перебувають у виправному закладі. У травні 2023 року фігуранту було змінено запобіжний захід на домашній арешт.

Протягом 2023 року поліцейські разом із працівниками УСБУ за сприяння співробітників Південно-Східного Міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та співробітників ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» провели низку санкціонованих обшуків та вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-картки і стартові пакети мобільних операторів, «чорнові» записи, мобільні Wi-Fi роутери, флеш-карту пам’яті.

31 липня слідчим ГУНП в області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 1 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області