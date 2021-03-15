На Запоріжжі медпрацівники продавали рецепти на придбання нарковмісних лікарських засобів

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За свої «послуги» медики отримували  від 250 до 400 гривень із «кілєнта». За вчинене їм загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Схему протиправної діяльності лікарів приватного закладу викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції.

Як з’ясувалося, працівники приватної клініки створили злочинну схему незаконної видачі рецептурних бланків на придбання наркотичних лікарських засобів громадянам без наркотичної залежності, а відтак не мали медичних показань для отримання замісної підтримувальної терапії. За свої «послуги» медики отримували  від 250 до 400 гривень із «клієнта».

Правоохоронці провели санкціонований обшук у приміщенні медичного центру. У результаті заходів вилучено близько 200 медичних карток пацієнтів, печатки, невикористані рецептурні бланки, медичну документацію.

Після проведення низки експертиз буде вирішуватися питання про повідомлення причетним особам про підозру за ч. 2 ст. 319 (Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством їм загрожує до п’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Департамент боротьби з наркозлочинністю
Національної поліції України

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