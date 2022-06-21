На Запоріжжі на 4 роки ув’язнили горе-матір, яка довела до смерті немовля

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя вироком суду визнано винною місцеву мешканку у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Їй призначено реальне покарання у виді 4 років позбавлення волі.



Прокурорами в суді доведено, що упродовж 4-х місяців після народження дитини 29-річна жінка систематично не годувала її, не піклувалася про здоров’я та не переймалася фізичним розвитком. Дівчинка мешкала у повних антисанітарних умовах, які штучно створила їй мати.

Обвинувачена часто на тривалий час залишала доньку на сторонніх осіб. За такого неналежного батьківського догляду дитина не вижила.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Запорізька обласна прокуратура