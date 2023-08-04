На Запоріжжі очільниця Полтавського райсуду забезпечувала інформацією російські спецслужби

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови Полтавського районного суду за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що навесні 2022 року суддя з Бердянська, нехтуючи присягою, розпочала активно співпрацювати зі спецслужбами та представниками країни-агресора на тимчасово окупованій території Бердянського району.

На виконання завдань кураторів жінка здійснювала збір та передачу даних про переміщення українських військових на території Донецької області.

Також вона забезпечувала ворога інформацією щодо проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя. Надавала окупантам допомогу у формуванні штату так званого підрозділу «министерства чрезвычайных ситуаций россии».

Через деякий час підозрювана виїхала на постійне проживання до Полтави, де очолила Полтавський районний суд.

Наразі за рішенням суду вона перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора