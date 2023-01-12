На Запоріжжі оголошено про підозру начальнику окупаційної міліції Василівки

Фігурант – у минулому підполковник міліції – очолив одне з управлінь внутрішніх справ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. За роботу на ворога він понесе кримінальну відповідальність.

Працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими УСБУ в Запорізькій області заочно оголосили про підозру за ч. 7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України колишньому начальнику лінійного відділу на станції Ясинувата Управління МВС України на Донецькій залізниці, звільненого з органів внутрішніх справ у 2015 році.

Правоохоронці встановили, що, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізького регіону, 49-річний мешканець Донеччини погодився на пропозицію ворога та добровільно очолив управління внутрішніх справ у місті Василівка і Василівського району «Главного управления внутренних дел по Запорожской области». За вказівкою зрадника з позивним «Берія» так звані «народні міліціонери» виявляли серед місцевого населення проукраїнськи налаштованих громадян, здійснювали пошук та вилучення вогнепальної зброї, у тому числі у поліцейських та в учасників антитерористичної операції, які не встигли евакуюватися.

Санкція статті, інкримінованої колишньому посадовцю міліції, передбачає покарання до 15-ти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Національна поліція України