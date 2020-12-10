На Запоріжжі оперативно затримали зловмисника, який тяжко поранив чоловіка біля сільської крамниці

У Мелітопольському районі в ході раптової сварки чоловік спричинив опоненту ножове поранення та втік з місця події. Поліцейські встановили його особу та місцезнаходження. Наразі слідчим фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого правопорушення.

7 грудня близько 10 години до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Солоне Мелітопольського району на території Кирилівської ОТГ 50-річний місцевий житель отримав ножове поранення і його госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативно група, працівники якої встановили, що біля сільської крамниці між двома чоловіками виникла раптова сварка і бійка. Під час конфлікту громадянин 1979 року народження на ґрунті неприязних відносин спричинив 50-річному місцевому мешканцю ножове поранення.

Протягом години співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з працівниками сектору кримінальної поліції Якимівського відділення поліції відпрацювали територію села та встановили місцезнаходження зловмисника. Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину – ніж.

8 грудня слідчим Якимівського відділу поліції громадянину повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Досудове розслідування триває.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області