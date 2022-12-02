На Запоріжжі організатори шахрайського кол-центру полювали на заощадження українців

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито та припинено протиправну діяльність ще одного шахрайського кол-центру, працівники якого викрадали гроші з банківських рахунків громадян (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, офіс шахрайської організації був розміщений у центральному районі Запоріжжя зі штатом майже 50 осіб. Його працівники телефонували громадянам і представлялися співробітниками служби безпеки банку.

Під час розмови вони використовували психологічні методи впливу та отримували від потерпілих номери їх банківських карток, паролі, CVV коди. Після чого за допомогою програмного забезпечення виводили наявні на їх картках кошти на підконтрольні рахунки. У такий спосіб їм вдалось ошукати не одну людину, серед яких мешканка області, з банківського рахунку якої шахраї викрали понад 150 тис. грн.

Під час обшуку приміщення кол-центру правоохоронці вилучили 94 системних блоки, 11 ноутбуків, карти пам’яті, понад 10 мобільних телефонів та чорнові записи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції за оперативного супроводу УКР Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура