На Запоріжжі п’яний чоловік на очах у дітей застрелив їхнього собаку

Чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, на очах у дітей застрелив їхнього собаку. В рамках слідства призначено низку експертиз. Фігуранту загрожує покарання, пов’язане з позбавленням волі.

16 жовтня близько 19-ї години до відділення поліції №6 Запорізького районного управління поліцейський офіцер Широківської територіальної громади надав повідомлення про факт здійснення кримінального правопорушення та необхідність прибуття слідчо-оперативної групи до села Новопетрівка.

На місці події було встановлено, що житель села, на очах у двох неповнолітніх дівчат, з пневматичної рушниці здійснив постріл у їхнього собаку породи такса. В результаті тварина загинула.

Працівникам поліції, чоловік пояснив, що собака нібито колись його вкусила і він таким чином помстився. Правоохоронці вилучили зброю та направили її до проведення експертизи. Поліцейський офіцер громади доставив правопорушника до медичного закладу, де встановлено, що він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчим відділення №6 Запорізького районного управління відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Дії фігуранта, вчинені у присутності неповнолітніх дітей, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Працівники поліції здійснюють збір матеріалів та всі необхідні заходи, аби покарання правопорушника було невідворотнім. Слідство триває.

Нагадаємо: Запорізька поліція закликає громадян дотримуватись протиепідемічних заходів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області