На Запоріжжі п’яний чоловік підпалив авто, дружину та себе

Жінка отримала опік ІІІ ст. 63% тіла. Чоловік отруївся продуктами горіння та отримав опіки І-ІІ ст. 20% тіла.

Вночі 5 листопада в смт Кушугум Запорізького району сп’янілий чоловік підпалив автівку, внаслідок чого він та його дружина отримали опіки. Про це повідомила поліція Запорізької області.

Подія сталася у домоволодінні по вулиці Озерній. Як повідомляє ДСНС рятувальники, які прибули на місце події за викликом, встановили, що в гаражі приватного будинку горить гумовий човен та автомобіль ЗАЗ “Таврія” на загальній площі 4 кв.м. Загоряння загасили за 25 хвилин.

Поліцейські згодом з’ясували, що чоловік 38 років у стані алкогольного сп’яніння під час сімейної сварки облив автомобіль бензином, і підпалив. Він та його 29-річна дружина отримали опіки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожують громадські роботи від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі до двох років, або позбавлення волі на той самий строк. // Діло