На Запоріжжі поліцейські викрили перевезення цигарок під виглядом гумвантажу

Вартість товару становить мільйон гривень.

Про це повідомили у Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

З перших днів війни люди об’єдналися заради допомоги один одному, тисячі тонн гуманітарного вантажу отримали та продовжують отримувати громадяни. Однак є й такі, які намагаються скористатися ситуацією на свою користь. Для недопущення таких фактів поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять комплекс відповідних заходів: супроводжують гуманітарні вантажі до пунктів розвантаження та перевіряють відповідність вантажу наданим документам.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області викрили факт незаконного перевезення підакцизної продукції під виглядом гуманітарного вантажу. Автівка рухалась у складі гумконвою. Під час перевірки вантажівки були виявлені 16 тисяч пачок цигарок.

Слідчі відділу поліції № 4 Запорізького райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи для встановлення осіб, що можуть бути причетні до організації даного трансферу.

Національна поліція України