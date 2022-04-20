На Запоріжжі поліцейські затримали прихильника «руського миру»
Про це повідомили сьогодні, 20 квітня, у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.
Під час заходів з виявлення осіб, що можуть співпрацювати з ворогом або є ворожими агентами, оперативники управління стратегічних розслідувань затримали громадянина рф. Чоловік тривалий час мешкав у Запоріжжі та працював водієм. Останній доставляв гуманітарний вантаж до тимчасово окупованого ворогом Мелітополя.
В його телефоні поліцейські виявили відео та інформацію із зазначенням координат розташування захисних споруд. Крім того, виявили листування з абонентами, в якому чоловік активно підтримує дії російських військ на території України.
На даний час прихильника «руського миру» передали до СБУ.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції УкраїниTweet