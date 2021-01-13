На Запоріжжі поліцейські затримали жінку, підозрювану у вбивстві батька

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Їй загрожує суворе покарання.

Слідчим Пологівського районного відділу ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом умисного вбивства 69-річного жителя одного з сіл Пологівського району.

В рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, за підозрою у скоєному, правоохоронці затримали 39-річну доньку потерпілого.

Поліцейські встановили, що 11 січня в обідній час під дією алкоголю, між родичами виникла сварка, в ході якої жінка нанесла своєму батьку колото-різане поранення грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Ніж правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

На підставі зібраних доказів, фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі, вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: на Запоріжжі працівники поліції повідомили двом чоловікам про підозру у скоєнні тяжких тілесних ушкоджень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області