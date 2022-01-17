На Запоріжжі поліція проводить розслідування за фактом катування неповнолітнього

Особи всіх шести порушників встановлені. Всі вони були доставлені до відділу поліції, де опитані в присутності батьків. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

15 січня до відділу поліції № 6 Запорізького районного управління надійшло повідомлення від матері 14-річного підлітка про те, що над її сином знущались однолітки. На місце події негайно виїхало керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група, наряди групи реагування патрульної поліції.

Попередньо встановлено, що ввечері 15 січня група неповнолітніх від 12-ти до 15-ти років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі міського типу Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

Шукати дитину рідні почали самостійно, бо мобільний був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома. Тільки близько 18 години матір дізналась адресу будинку, де її сина бачили того дня.

Особи всіх шести порушників наразі встановлені. Правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків. На місце були викликані інспектори ювенальної превенції, психологи, представники служби у справах дітей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Причини жорстокого знущання з дитини та всі обставин події встановлюються в рамках досудового розслідування.

ОНОВЛЕНО

У зв’язку з нововиявленими обставинами під час проведення досудового розслідування за ч. 2 ст. 127 КК України (Катування) відкриті ще два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Вирішується питання подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів.

Двох учасників протиправних дій затримано в порядку ст. 208 КПК України. Обидва 15-річні — учні місцевого навчального закладу.

Найближчим часом за погодженням із Запорізькою окружною прокуратурою буде вирішуватися питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області