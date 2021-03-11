На Запоріжжі поліція розслідує обставини загибелі немовляти

П´ятимісячний хлопчик помер в будинку без електропостачання та опалювання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Іншу дитину двох років вилучили з родини та помістили до лікарні. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надана остаточна правова кваліфікація події.

10 березня близько 5-ї години ранку до відділення поліції № 1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про смерть хлопчика 5 місяців, якого доставили з одного з приватних будинків міста Кам’янка-Дніпровська.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом, інспектори ювенальної превенції поліції, спеціалісти соціальних служб.

«Під час проведення огляду місця події співробітники поліції встановили, що загиблий хлопчик мешкав з матір’ю та дворічною сестрою у господарчій будівлі, яку нещодавно винайняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодару. Вона ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам’янка-Дніпровської територіальної громади не перебувала. Проживала родина за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії», — коментує начальник ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області Ольга Зінченко.

Жінка пояснює, що повернулась від сусідки, з якою вони випивали пиво. При цьому зізнається, що діти протягом двох годин знаходились вдома абсолютно самі без будь-якого нагляду. Далі вона нагодувала немовля, потім заснула, а коли прокинулась, виявила дитину мертвою. Причину смерті хлопчика встановить судово-медична експертиза.

Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам’янсько-Дніпровської територіальної громади. На теперішний час її доставили до місцевої лікарні для проведення повного медичного обстеження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надана остаточна правова кваліфікація події.

Запорізькі поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомляти про всі відомі факти неналежного виконання батьківських обов’язків та жорстокого поводження з дітьми до територіальних відділень поліції або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області