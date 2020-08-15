На Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами

Власника собаки, який жорстоко з нею поводився, буде притягнуто до відповідальності за ст. 299 Кримінального кодексу України.

13 серпня до Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з заявою про факт жорстокого поводження з твариною звернулася голова громадської організації «Бердянська служба захисту тварин».

Правоохоронці встановили, що 11 серпня 70-річний мешканець міста Бердянськ скинув собаку з моста на залізничну колію. Громадяни відвезли тварину з чисельними травмами до ветеринарної клініки.

За даним фактом сектором дізнання Бердянського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Власник собаки за свої дії може отримати до трьох років обмеження волі.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо: жительці Запоріжжя оголошено підозру у знущанні з тварин, створенні та розповсюдженні порноконтенту.

Відділ комунікації поліції Запорізької області