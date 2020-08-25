На Запоріжжі попереджено привласнення 3 мільйонів гривень під час відновлення Молочного лиману

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили механізм привласнення державних коштів, виділених на будівництво каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом.

У 2018 році з комерційною структурою було укладено договір на 56,5 мільйона гривень на проведення робіт із поглиблення і розширення каналу та будівництва гідротехнічних споруд.

За версією слідства, частину із цих коштів комерсанти намагались привласнити через штучне завищення вартості виконаних робіт. Таким чином учасники оборудки планували незаконно вивести з бюджету понад 3 мільйона гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фірми-підрядника правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та інші матеріали про оборудку.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили директору комерційної структури про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи. Перевіряється причетність до оборудки посадовців.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури області.

СБУ