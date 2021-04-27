На Запоріжжі посадовець товариства підозрюється у незаконному видобуванні граніту на ₴1 млрд. (фото))

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомлено про підозру за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства з вересня по грудень 2018 року за відсутності дозвільних документів організував незаконне видобування граніту шляхом проведення п’яти вибухів на Передаточнинському родовищі. У результаті таких дій видобуто понад 180 тис тонн корисних копалин загальнодержавного значення, вартість яких оцінується у понад 1 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №3 Запорізького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора