На Запоріжжі потужну підпільну зброярню обладнали під вивіскою «ремонт побутової техніки» (фото)

СБУ продовжує комплексні заходи з протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів. У Запорізькій області нейтралізовано злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом засобів ураження. До її складу входив колишній співробітник міліції.

Зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу. Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою «ремонт побутової техніки» у підвалі житлового будинку одного з міст регіону.

Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї.

Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли товар замовникам.

Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.

Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:

пістолет-кулемет системи Дегтярьова;

10 гвинтівок Мосіна;

складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;

набої різного калібру;

холодну зброю.

За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

СБУ