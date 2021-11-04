На Запоріжжі потужну підпільну зброярню обладнали під вивіскою «ремонт побутової техніки» (фото)
СБУ продовжує комплексні заходи з протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів. У Запорізькій області нейтралізовано злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом засобів ураження. До її складу входив колишній співробітник міліції.
Зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу. Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою «ремонт побутової техніки» у підвалі житлового будинку одного з міст регіону.
Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї.
Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли товар замовникам.
Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.
Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.
Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:
- пістолет-кулемет системи Дегтярьова;
- 10 гвинтівок Мосіна;
- складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
- набої різного калібру;
- холодну зброю.
За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.Tweet