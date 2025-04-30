На Запоріжжі повідомили про підозру двом зрадникам з Василівського району

Жителі тимчасово окупованої Василівщини добровільно погодились на співпрацю з окупаційною владою: чоловік став «депутатом» незаконної самопроголошеної ради, а жінка – керівницею відділу окупаційної адміністрації. Правоохоронці зібрали докази колабораційної діяльності обох фігурантів.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у вересні 2023 року 54-річний проросійськи налаштований чоловік балотувалися в депутати створеного рашистською владою «васільєвского окружного совєта дєпутатов» від політичної партії «єдіная расія». За результатами фіктивного голосування зрадника обрали «депутатом» першого скликання, а під час другого засідання ради призначили членом «постоянной комісіі по бюджетним вопросам і вопросам промишлєності».

А 33-річна жителька Василівського району у березні 2024 року добровільно була призначена «начальніком отдєла внутреннєй політікі» у незаконно створеній «адміністраціі Васільєвского муніципального округа». Жінка організовувала заходи на підтримку ідеології країни-агресорки та популяризувала її пам’ятні дати.

Оперативники та слідчі зібрали докази протиправної діяльності обох фігурантів та під процесуальним керівництвом Василівської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області