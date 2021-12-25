На Запоріжжі працівники поліції викрили підпільний цех з виготовлення горілки

В ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено близько 500 літрів спирту, 900 пляшок саморобної горілки, обладнання для її виготовлення, підробні акцизні марки. Розпочато досудове розслідування.

24 грудня в ході розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури проведено санкціонований обшук в одному із приватних будинків у місті Мелітополь.

Одна із кімнат житлового будинку була переобладнана під підпільний цех з виготовлення горілки. За місцем мешкання чоловіка 2003 року народження поліцейськими виявлено та вилучено готову горілчану продукцію і спирт невідомого походження, пляшки для розливу алкоголю, підроблені марки акцизного податку, обладнання для змішування води та спирту. А саме:

10 пластикових ящиків і 24 паки по 20 пляшок в кожному з биркою «Пшенична»;

ящик з 20 пляшками з биркою «Пшенична Улюблена»;

один тетрапак і 5 ящиків — 120 пляшок з биркою «Улюблена VODKA»;

5 ящиків по 20 пляшок в кожному з биркою «Улюблена VODKA»;

4 ящики по 20 пляшок в кожному з биркою «Пшенична»;

22 полімерні ємності об’ємом по 10 літрів з речовиною прозорого кольору з запахом горілки;

пластикова бочка з 200 літрами речовини, яка має запах етилового спирту;

2 картонні коробки з порожніми пляшками (50 шт) з биркою «Пшенична».

Також в ході обшуку вилучено картонні коробки з 264 пластиковими кришками для пляшок, залишками марок акцизного податку, саморобне обладнання для змішування води та спирту, ємності об’ємом 500 і 50 літрів для води, два будівельні фени та матеріал для упаковки готової продукції. Загальний об’єм вилученого майже 500 літрів спирту та 900 пляшок об’ємом 0,5 літри готової горілчаної продукції.