На Запоріжжі працівники поліції викрили підпільний цех з виготовлення горілки
В ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено близько 500 літрів спирту, 900 пляшок саморобної горілки, обладнання для її виготовлення, підробні акцизні марки. Розпочато досудове розслідування.
24 грудня в ході розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури проведено санкціонований обшук в одному із приватних будинків у місті Мелітополь.
Одна із кімнат житлового будинку була переобладнана під підпільний цех з виготовлення горілки. За місцем мешкання чоловіка 2003 року народження поліцейськими виявлено та вилучено готову горілчану продукцію і спирт невідомого походження, пляшки для розливу алкоголю, підроблені марки акцизного податку, обладнання для змішування води та спирту. А саме:
- 10 пластикових ящиків і 24 паки по 20 пляшок в кожному з биркою «Пшенична»;
- ящик з 20 пляшками з биркою «Пшенична Улюблена»;
- один тетрапак і 5 ящиків — 120 пляшок з биркою «Улюблена VODKA»;
- 5 ящиків по 20 пляшок в кожному з биркою «Улюблена VODKA»;
- 4 ящики по 20 пляшок в кожному з биркою «Пшенична»;
- 22 полімерні ємності об’ємом по 10 літрів з речовиною прозорого кольору з запахом горілки;
- пластикова бочка з 200 літрами речовини, яка має запах етилового спирту;
- 2 картонні коробки з порожніми пляшками (50 шт) з биркою «Пшенична».
За оперативними даними нелегальна продукція в подальшому направлялась для роздрібного продажу до крамниць, які розташовані на території Запорізької області. Наразі правоохоронцями встановлюється коло осіб причетних до роботи підпільного цеху з виготовлення горілки.
Зразки вилученої рідини будуть направлені до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення хімічної експертизи.
За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП внесено матеріали за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.