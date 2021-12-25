На Запоріжжі працівники поліції викрили підпільний цех з виготовлення горілки

Опубликовано

В ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено близько 500 літрів спирту, 900 пляшок саморобної горілки, обладнання для її виготовлення, підробні акцизні марки. Розпочато досудове розслідування.

24 грудня в ході розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури проведено санкціонований обшук в одному із приватних будинків у місті Мелітополь.

Одна із кімнат житлового будинку була переобладнана під підпільний цех з виготовлення горілки. За місцем мешкання чоловіка 2003 року народження поліцейськими виявлено та вилучено готову горілчану продукцію і спирт невідомого походження, пляшки для розливу алкоголю, підроблені марки акцизного податку, обладнання для змішування води та спирту. А саме:

  • 10 пластикових ящиків і 24 паки по 20 пляшок в кожному з биркою «Пшенична»;
  • ящик з 20 пляшками з биркою «Пшенична Улюблена»;
  • один тетрапак і 5 ящиків — 120 пляшок з биркою «Улюблена VODKA»;
  • 5 ящиків по 20 пляшок в кожному з биркою «Улюблена VODKA»;
  • 4 ящики по 20 пляшок в кожному з биркою «Пшенична»;
  • 22 полімерні ємності об’ємом по 10 літрів з речовиною прозорого кольору з запахом горілки;
  • пластикова бочка з 200 літрами речовини, яка має запах етилового спирту;
  • 2 картонні коробки з порожніми пляшками (50 шт) з биркою «Пшенична».
Також в ході обшуку вилучено картонні коробки з 264 пластиковими кришками для пляшок, залишками марок акцизного податку, саморобне обладнання для змішування води та спирту, ємності об’ємом 500 і 50 літрів для води, два будівельні фени та матеріал для упаковки готової продукції. Загальний об’єм вилученого майже 500 літрів спирту та 900 пляшок об’ємом 0,5 літри готової горілчаної продукції.

За оперативними даними нелегальна продукція в подальшому направлялась для роздрібного продажу до крамниць, які розташовані на території Запорізької області. Наразі правоохоронцями встановлюється коло осіб причетних до роботи підпільного цеху з виготовлення горілки.

Зразки вилученої рідини будуть направлені до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення хімічної експертизи.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП внесено матеріали за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Like

Метки:

Читайте также: