На Запоріжжі правоохоронець незаконно заволодів коштами на загальну суму понад 700 тисяч

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури працівнику одного з правоохоронних органів в м. Запоріжжі повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та за фактом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, співробітник правоохоронного органу в 2023 році під час огляду місця події цинічно заволодів заощадженнями померлої особи в сумі 20 000 доларів США та 56000 гривень.

Проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання, роботи та в автотранспорті осіб, причетних до вчинення злочину, де було виявлено докази незаконної діяльності, а також предмети, схожі на боєприпаси.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі слідчими ТУ ДБР у м. Мелітополі за оперативного супроводу Запорізького управління ДВБ Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура