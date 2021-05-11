На Запоріжжі правоохоронці підбурювали капітана ЗСУ до хабарництва

Запорізькі суди двічі виправдали співробітника військкомату, якого обвинувачували в отриманні хабара. Судова колегія дійшла висновку, що правоохоронці провокували вчинення ним злочину.

Про це йдеться в ухвалі Запорізького апеляційного суду.

Згідно з обвинуваченням, у квітні 2019 року капітан Збройних сил України, начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Токмацького військового комісаріату Запорізької області нібито повідомив молодшому лейтенанту запасу, що він має передати йому 500 доларів хабара. Кошти мав сплатити за не виклик на 10-денні збори офіцерів запасу. Офіцер запасу вирішив повідомити про це правоохоронні органи.

10 травня 2019 року капітан ЗСУ отримав 500 доларів, після чого був затриманий правоохоронцями. Йому повідомили про підозру за статтею про отримання хабара (ч.1 ст. 368 КК), а згодом справу скерували до суду.

У суді капітан свою вину не визнав та пояснив, що лейтенант запасу сам кілька разів приходив до нього на службу та додому з проханням посприяти у тимчасовому знятті з військового обліку – для виїзду та працевлаштування за кордоном. При цьому запитував про відповідну “подяку”, але отримав відповідь, що вона не потрібна.

Зі слів капітана ЗСУ, 10 травня лейтенант запасу в чергове приїхав до його багатоповерхівки, наче щоб показати якісь документи. Коли вони прощалися, то чоловік потиснув йому руку і вклав до долоні якісь папірці. Те, що це були гроші, він не знав. Капітан зайшов до під`їзду, побачив, що це були долари та поклав їх до своєї кишені. У цей же час двері під`їзду стали виламувати ззовні. Він злякався і побіг сходами. На п`ятому поверсі його затримали.

Під час розгляду справи у суді дійшли висновку, що наявні докази спростовують обвинувачення правоохоронців. Зокрема, надані суду аудіо- та відеоматеріали розмов між капітаном та лейтенантом запасу свідчили, що саме останній був ініціатором спілкування, зокрема і щодо питань винагороди. Також, що він діяв за вказівкою правоохоронців. 25 січня 2021 року Токмацький районний суд Запорізької області виправдав капітана ЗСУ.

Прокуратура намагалась оскаржити цей вирок, проте Запорізький апеляційний суд своєю ухвалою від 19 квітня 2021 року залишив його без змін.

У суді також дійшли висновку, що органи досудового розслідування вживали активні дії з підбурювання капітана ЗСУ до вчинення злочину. Це у сукупності з іншими доказами свідчило про провокацію вчинення злочину, який капітан ЗСУ не мав наміру вчиняти. // zr.zp.ua