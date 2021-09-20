На Запоріжжі представників турагентства викрили на виготовленні та збуті підроблених ПЛР-тестів на коронавірус

Правопорушники в Інтернеті рекламували свої послуги з виготовлення підробленої медичної документації. Їхніми клієнтами були переважно туристи, які планували поїздку за кордон.

Протиправну діяльність викрила кіберполіція Запоріжжя спільно із представниками Мінцифри під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Встановлено, що представники місцевого туристичного агентства виготовляли довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону. З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок. Вартість однієї такої довідки складала 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

В офісі турагентства правоохоронці провели обшуки. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та «чорнові» записи. Під час попереднього огляду вилученої техніки виявлено відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.

Також обшук провели у Державній установі Міністерства охорони здоров’я. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України