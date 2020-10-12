На Запоріжжі припинено незаконне виготовлення спирту і фальсифікованих алкогольних напоїв

Податковою міліцією ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури припинено незаконну діяльність по виготовленню спирту і фальсифікованих алкогольних напоїв.

Під час розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України виявлено підпільне виробництво, яке розміщувалось у житловому будинку у м. Запоріжжі.

За результатами проведених обшуків вилучено 3,6 тони рідини з характерним запахом спирту, 445 літрів кустарно виготовлених алкогольних напоїв (горілка, коньяк), ароматизатори, а також обладнання для виготовлення спирту – 2 ректифікаційні колони.

Вилучене обладнання дозволяло забезпечувати повний цикл виробництва спирту, частина якого використовувалася для «розливу» фальсифікату. Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснювалась на території міста Запоріжжя.

Призначено експертизу вилученої рідини.

Розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів.

Державна фіскальна служба України