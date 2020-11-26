На Запоріжжі СБУ викрила привласнення врожаю держпідприємства на ₴20 мільйонів

Служба безпеки України викрила схему з привласнення на Запоріжжі врожаю державного підприємства, яке підпорядковується Національній академії аграрних наук.

За попередніми даними слідства, посадовці сільгосппідприємства вступили у змову з менеджментом комерційної структури. З 2016 року чиновники, без обов’язкового погодження з Академією, укладали з бізнесменами договори, згідно з якими продавали права на майбутній врожай.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що за корупційною схемою комерсанти купували продукцію у держпідприємства фактично за вартістю насіння. Вирощений врожай ділки реалізовували за ринковими цінами. За висновками експертів, збитки держави тільки за двома договорами становлять майже 20 мільйонів гривень.

Під час обшуків у приміщеннях держпідприємства, комерційної структури та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили бухгалтерську документацію та інші речові докази, які доводять протиправну діяльність.

Директору держпідприємства, наразі відстороненому від посади, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття схеми проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

СБУ