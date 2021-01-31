На Запоріжжі шахрай, який «торгував» в інтернеті неіснуючіми товарами, встиг обманути 18 людей

Слідчим Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Мелітопольської місцевої прокуратури завершено досудове розслідував за ознаками ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. В скоєнні серії злочинів обґрунтовано підозрюється раніше судимий 29-річний мешканець Мелітополя.

Про це повідомляють у обласному управлінні Національної поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року чоловік зареєстрував декілька аккаунтів під вигаданими іменами на інтернет-платформі. З метою заволодіння коштами громадян він розміщував на створених сторінках оголошення щодо продажу різноманітних товарів (меблів, побутової техніки та периферійних пристроїв), яких насправді не мав в наявності.

Протягом квітня-липня 2020 року 17 громадян, мешканців Донецької, Київської, Харківської, Житомирської, Запорізької та інших областей України з метою придбання товарів спілкувались з віртуальним продавцем та перераховували на банківські картки його та його рідних кошти в якості передплати або повної оплати за товар. Після перерахунку грошей, покупці замовлений товар не отримували, не могли зв’язатись з продавцем та звертались до підрозділів поліції з заявами щодо шахрайськи дій невідомого чоловіка.

Схему шахрайства викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з працівниками кримінальної поліції Мелітопольського районного управління поліції. Зловмисником виявився раніше судимий за злочини у сфері службової діяльності мешканець Мелітополя 1991 року народження. Наразі слідчим доведена причетнім чоловіка до 18 епізодів шахрайства на загальну суму більше 23 тисяч гривень. Фігурант зізнався в злочинах та вже почав відшкодовувати постраждалим збитки.

29 січня слідчим Мелітопольського районного управління поліції завершено досудове розслідування кримінального провадження, обвинувальний акт скеровано до Мелітопольського міськрайонного суду. Максимальна санкція інкримінованої статті – позбавлення волі на строк до восьми років. // Перший Запорізький