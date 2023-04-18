На Запоріжжі ще п’ять експравоохоронців підозрюються у зраді та переході на бік ворога

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури ще п’ятьом колишнім працівникам правоохоронного органу повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року поліцейські структурних підрозділів Василівського, Мелітопольського районних управлінь поліції та ГУ Нацполіції в Запорізькій області залишились на тимчасово окупованій території, зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Троє підозрюваних добровільно розпочали «службу» в підпорядкованому окупаційній адміністрації органі – так званій «народній міліції м. Кам’янка-Дніпровська». Ще один вступив до лав так званої «народної міліції м. Дніпрорудне». Інший обійняв посаду в окупаційному правоохоронному органі м. Василівки.

Працюючи на ворога, вони виконують вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації рф, забезпечують інформацією про персональні дані своїх колег. Також підозрювані здійснюють патрулювання, чергування та охорону громадського порядку міста. Крім цього, агітують місцевих мешканців сприяти окупантам.

Наразі всіх підозрюваних звільнено з органів Нацполіції України.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура