На Запоріжжі школяр допоміг поліцейським у розкритті вбивства

14-річний мешканець Запорізької області Богдан Возний отримав подяку та цінний подарунок від керівництва поліції.

Нагадаємо: 14 жовтня до відділення поліції № 1 Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулася жінка з заявою про зникнення чоловіка. На той час вона проходила військову службу за контрактом, а чоловік проживав в селі Владівка Чернігівського району. Востаннє вони розмовляли по телефону в кінці липня і з того часу чоловік не виходив на зв’язок.

Коли правоохоронці здійснювали слідчо-оперативні заходи для встановлення місцезнаходження 33-річного чоловіка, до них звернувся Богдан і розповів, що він гуляв зі своїм собакою та у лісосмузі виявив останки людського тіла, прикритого шифером. Відтак, стало очевидно, що скоєно злочин, сліди якого намагались приховати.

Хлопець вказав точне місце страшної знахідки, а також розповів поліцейським свої спостереження про деякі події з життя загиблого. Таким чином підліток надав важливу інформацію, яка допомогла розкрити особливо тяжкий злочин — умисне вбивство. На теперішній час досудове розслідування завершено, справу направлено до суду.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділення поліції № 1 Бердянського районного відділу поліції Дмитро Сопін від імені керівництва обласної поліції висловив хлопчику подяку за сміливий вчинок, а його матері за виховання відповідального громадянина. Також, Богдана, коли той виросте, запросили на службу до поліції.

Школяра нагородили подяками та вручили цінний подарунок – годинник з трекером.

«Вчинок Богдана є прикладом для всіх жителів нашої Чернігівської громади, що не треба стояти осторонь чужої біди, завжди йди на допомогу, незважаючи на вік. Наша сила у взаємодії!», — підкреслив Дмитро Сопін.

Відділ комунікації поліції Запорізької області