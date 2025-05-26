На Запоріжжі співробітників рятувальної служби судитимуть за заволодіння майже ₴400 тис. бюджетних коштів

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного зі структурних підрозділів Головного управління ДСНС України в Запорізькій області та його підлеглого. Їм інкримінується заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що пожежник-рятувальник після зарахування на службу не виконував службових обов’язків та фактично не з’являвся на роботі. За домовленістю з начальником підрозділу він щомісяця передавав йому частину зарплати, а той приховував перед вищим керівництвом факт його відсутності.

У такий спосіб рятувальник незаконно отримав майже 400 тис. грн грошового забезпечення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура