На Запоріжжі суд виправдав чоловіка від державної зради, бо не побачив достатніх доказів

Вільнянський районний суд Запорізької області виправдав громадянина, звинуваченого у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 квітня.

За матеріалами справи, обвинуваченого завербувала в агентурну мережу інша проросійськи налаштована громадянка України з метою коригування ракетних ударів РФ. Далі вона надіслала чоловікові голосові повідомлення, інструктуючи щодо конспірації у Telegram та обʼєктів, які становлять інтерес для представників держави-агресора.

25 квітня 2024-го чоловік надіслав інформацію щодо можливого розміщення складів паливно-мастильних матеріалів Збройних сил України на території приватного підприємства в місті Запоріжжі. Координати з сервісу Google maps він супроводив текстовим повідомленням (мовою оригіналу): «Куда была информация уже прилетело. Есть небольшая нефтебаза оттуда с самого начала СВО 100% берут дизель чубатые. Сейчас в городе их невидно много сидят по квартирам или на больших предприятиях типо Запорожсталь».

Як докази в суді прокурор також подав роздруківку телефонних розмов обвинуваченого, в яких він виказував знайомим свою прихильність до Росії. Є скриншоти переписки з кураторкою, яка хоче ще залучити «дєвочку» і обвинувачений погоджується звʼязатися з «дєвочкою» для подальшого відпрацювання завдань

У телеграм-каналах чоловік також неодноразово залишав коментарі під публікаціями, висловювався проти мобілізації, писав, що треба переходити на бік Росії, що Запоріжжя це Росія і має вернутися «додому» та ін.

Підсудний вину визнав частково, а саме, що близько місяця спілкувався в месенеджері з якоюсь жінкою, яка запитувала про військові об`єкти. Запевнив, що його відповіді це були тільки відписки, щоб вона відстала, а сам він ніде не їздив. У той час він лежав із поломаною ногою вдома, тому скинув координати пустиря за містом, підписав що це нафтобаза, але достовірно не знав, бо на карті там не було ніяких обʼєктів. Також нічого не знав про цю жінку, взагалі думав що це розіграш, не розумів с ким спілкується. Пізніше вона більше йому не писала і їхнє спілкування закінчилося. Надіслані нею голосові повідомлення обвинувачений, начебто, не слухав, думаючи, що це жарт, писав їй по «глупості», не подумавши про наслідки.

У підсумку чоловій був виправданий. Суд вирішив, що обвинуваченому по суті інкримінується передача координатів із загальнодоступної мережі інтернет. Немає достатніх доказів, що він був біля обʼєкта, вишукував інформацію щодо цікавих росіянам обʼєктів іншим чином, фотографував, опитував громадян , знімав відео тощо.

Із скриншоту з Google maps достовірно не відомо, що за обʼєкт там зображено. Працівник СБУ припустив, що обʼєкт лише схожий на ємності пального, а експерт у сфері картографіі не залучався. Безпосередній огляд на місцевості не відбувався. Офіційних запитів до компетентних органів, підприємств чи до військових зроблено не було.

Обвинувачення базується на телефонному спілкуванні обвинуваченого з близькими особами, які свідчення проти нього не давали, та коментарях у телеграм каналах і переписці з виправдовуванням збройної агресії РФ агресії. Хоча чоловік звинувачується в іншому злочині, а саме в державній зраді.

Статус жінки, з якою переписувався обвинувачений, у матеріалах справи не визначено, її роль не обґрунтована. Невідомо чи виділено щодо неї матеріали в окреме провадження та яким чином правоохоронці взагалі її ідентифікували.

Чоловіка виправдали і звільнили з-під варти в залі суду.