На Запоріжжі судитимуть чоловіка, який скоїв розбійний напад на подружжя пенсіонерів

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23 липня близько 23 години 50-ти річний мешканець Мелітопольського району через незачинені двері проник до будинку літніх людей, звідки викрав золоті прикраси, мобільний телефон та близько двох тисяч гривень. Жінці 1939 року народження, яка почала чинити опір, він наніс кілька ударів по обличчю, ноги та руки зв’язав ганчірками. Літній чоловік також не зміг завадити зловмиснику, бо має вади руху.

Після скоєння злочину фігурант понад два місяці переховувався від органів слідства. Втікача було оголошено у розшук, а підозру у злочині, вручено родичам.

27 вересня співробітники Василівського відділу поліції затримали розшукуваного у місті Василівка та передали ініціаторам розшуку. Наступного дня Мелітопольським міськрайонним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо: запорізькі правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка збувала крупні партії наркотиків та прекурсорів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області