На Запоріжжі судитимуть членів ОЗГ, які допомагали ухилянтам тікати за кордон

Слідчі обласного главку поліції скерували до суду обвинувальний акт відносно чотирьох членів угруповання. За грошову винагороду вони організовували виготовлення фіктивних документів для військовозобов’язаних чоловіків, що надавало їм право уникнути мобілізації та виїхати закордон.

Злочинну діяльність членів ОЗГ припинили у результаті спецоперації слідчі обласного главку поліції під оперативним супроводом працівників управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області та контррозвідки УСБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Нагадаємо, що четверо громадян, 1963, 1984 та 1992 років народження, організували злочинну діяльність щодо виготовлення для чоловіків призовного віку підроблених документів. За гроші вони обіцяли тимчасові військові посвідчення, довідки ВЛК про непридатність до військової служби із подальшим виключенням із обліку. Крім того, зловмисники сприяли незаконній легалізації іноземців на території держави.

Правоохоронці попередили виїзд за межі України п’ятьох чоловіків призовного віку, які скористались «послугами» злочинців. Ухилянтам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

На цей час слідчі завершили досудове розслідування відносно членів організованої злочинної групи та скерували обвинувальний акт відносно них до суду. Їм інкримінують вчинення 24 епізодів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області