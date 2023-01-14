на запоріжжі судитимуть чоловіка, який наніс ножові поранення собаці

Слідчим відділу № 5 (Хортицький) Запорізького райуправління поліції ГУНП в Запорізькій області завершено досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.

Нагадаємо, 6 грудня 2021 року 31-річний мешканець Хортицького району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс ножові поранення дворовому псу на прізвисько «Блек». Небайдужі свідки події першими надали допомогу закривавленій тварині, а зоозахисники відвезли до ветеринарної клініки, де її прооперували.

За фактом жорстокого поводження із собакою було відкрито кримінальне провадження (ч.1 ст. 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України).

В ході досудового розслідування слідчим проведено низку слідчих та процесуальних дій, призначено ряд специфічних експертиз і за їх результатами доведено провину підозрюваного у вчиненні жорстокого злочину.

12 січня матеріали завершеного досудового розслідування направлено до Хортицького районного суду міста Запоріжжя. Відповідно до санкції інкримінованої статті, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Наразі відомо, що завдяки зоозахисникам постраждалий пес потрапив у люблячу родину та проживає у гідних умовах.

Відділ комунікації поліції Запорізької області