На Запоріжжі судитимуть чоловіка, який наніс ножові поранення собаці

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Слідчим відділу № 5 (Хортицький) Запорізького райуправління поліції ГУНП в Запорізькій області завершено досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.

Нагадаємо, 6 грудня 2021 року 31-річний мешканець Хортицького району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс ножові поранення дворовому псу на прізвисько «Блек». Небайдужі свідки події першими надали допомогу закривавленій тварині, а зоозахисники відвезли до ветеринарної клініки, де її прооперували.

на запоріжжі судитимуть чоловіка, який наніс ножові поранення собаці

За фактом жорстокого поводження із собакою було відкрито кримінальне провадження (ч.1 ст. 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України).

В ході досудового розслідування слідчим проведено низку слідчих та процесуальних дій, призначено ряд специфічних експертиз і за їх результатами доведено провину підозрюваного у вчиненні жорстокого злочину.

12 січня матеріали завершеного досудового розслідування направлено до Хортицького районного суду міста Запоріжжя. Відповідно до санкції інкримінованої статті, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Наразі відомо, що завдяки зоозахисникам постраждалий пес потрапив у люблячу родину та проживає у гідних умовах.

на запоріжжі судитимуть чоловіка, який наніс ножові поранення собаці

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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