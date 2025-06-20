На Запоріжжі судитимуть директора КП, який привласнив понад пів мільйона гривень

Службовець підробив документи та вніс на облік неіснуючу спецтехніку, завдавши громаді збитків на 655 000 гривень. Досудове розслідування завершено. Посадовцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Протиправну діяльність директора одного із комунальних підприємств Запорізького району викрили та задокументували оперативники УСР в області ДСР Нацполіції разом зі слідчими обласного главку поліції та працівниками відділення № 3 Запорізького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що при проведенні закупівлі спеціальної техніки для підтримання благоустрою громади 43-річний керівник вчинив розтрату бюджетних коштів.

Чоловік підробив відповідні документи для постановки на бухгалтерський облік неіснуючого транспортного засобу та передав їх для оплати до казначейської служби. Таким чином бюджету тергромади було завдано матеріальну шкоду 655 000 гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно фігуранта. Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області